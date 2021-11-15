Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Mülteciler geri dönmek istemiyor

Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya-Belarus sınırında bekleyen mültecilere yönelik, “İkna etmeye çalışıyoruz ama kimse geri dönmek istemiyor” dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni anayasa oluşturulması için kurulan komisyonla toplantı yaptı.

Komisyon üyeleri ile son kez toplandığını ve oluşturulan taslağın halkın oylamasına sunulacağını ifade eden Lukaşenko, toplantıda Polonya-Belarus sınırında bekleyen yaklaşık 2 bin mülteci ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“KİMSE GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR”

Sorunun çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Lukaşenko, mültecileri geri dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, "Göçmenleri geri dönmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz ama kimse geri dönmek istemiyor." dedi.

“TÜM İMKANLARIMIZI KULLANMAYA HAZIRIZ”

Mültecileri ülkelerine geri gönderme konusunda hazır olduklarını söyleyen Lukaşenko, bunun için Belarus Hava Yolları Belavia dahil tüm imkanlarını kullanabileceklerini belirterek, "Onları topraklarına göndermek için Belavia dahil tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Ama söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı, kimse geri dönmek istemiyor. Anlamak lazım ki onlar geri döndüklerinde barınacak yerleri de yok. Birçoğu hayatlarından korkuyor. Şunu da belirtmek isterim, bu insanları geri döndürmek için yoğun çaba var." şeklinde konuştu.

“AVRUPA İÇİN 2-3 BİN MÜLTECİYİ KABUL ETMEK ZOR OLMAMALI”

Münih yetkililerinin, Belarus-Polonya sınırındaki mültecileri kabul etme önerisi ve kendilerinin insani koridor açılması yönündeki talepleri ile ilgili de konuşan Lukaşenko, "Polonyalılar insani koridor açılmasını engeller. Belavia uçaklarını da mültecileri Münih'e gönderebilirken, sorun nedir? Avrupalılar için 2-3 bin mülteciyi kabul etmek zor olmamalı. Lütfen bize Polonya üzerinden insani koridor açın, onları buradan çıkarıp gerekirse kendi uçaklarımız ile Münih'e götürelim. Almanların ve Amerikalıların akıllarında şüphe varsa havaalanlarında herkes sayılabilir." dedi.

Belarus'taki mültecilerin kendileri için aşırı bir yük olduğunu savunan Lukaşenko ayrıca, Polonya'nın mülteciler üzerinden kendilerine yönelik tüm iddiaların asılsız olduğunu söyledi.