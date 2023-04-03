Belarus ordusunun savaşa hazırlığı için denetim yapıldı
AA & Ensonhaber

Rusya'nın taktik nükleer silah konuşlandıracağı Belarus'ta hareketli saatler yaşandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz. Burada olağan dışı bir şey yok." demişti.

Savaşa hazırlık denetimi

Bu ifadelerden günler sonra açıklama yapan Savunma Bakanlığı, orduda savaşa hazırlık denetlemesinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetleme faaliyetlerinin karmaşık karaktere sahip olduğu belirtildi.

Askeri birlikler mercek altında

Denetlemenin, en yüksek derecede savaşa hazırlık durumuna geçildiğinde komutanların alt askeri birimlerinin yeteneklerini belirlemeye yönelik eylemlerini içerdiği aktarıldı.

Askeri birliklerin, amaçlarına uygun görevleri zamanında yerine getirmeye hazır olup olmadığının kontrol edildiği ifade edildi.

Belarus üzerinden saldırı söylentileri

Denetim sırasında askeri teçhizatın hareketinin, kamuya açık yollarda ve arazilerde sivil araçların hareketini geçici olarak kısıtlayabileceği kaydedildi.

Rus ordusunun, bahar aylarında Ukrayna'ya yeni bir saldırı dalgası başlatabileceği ve bunun için Belarus üzerinden harekete geçebileceği konuşuluyor.

Ukrayna: Provokatif adım

yönetimi, Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararının uluslararası güvenlik sistemini baltaladığını ve provokatif bir adım olduğunu söylüyor.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Belarus, nükleer anlamda rehin alındı." denilmişti.

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