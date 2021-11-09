Belarus - Polonya sınırındaki göçmenler, Almanya'nın gündeminde

Alman basını, iki ülke arasındaki sınırda ortaya çıkan görüntülerin 2015 göçmen krizini hatırlattığını yazdı. Avrupa'da yaşanan peş peşe krizlerin ardından gözler Rusya'ya çevrildi.

Belarus'ta bulunan düzensiz göçmenler, Polonya'ya girebilmek için sınıra doğru ilerledi.

Alarm durumuna geçen Polonya, göçmenlerin geçişini durdurabilmek için güvenlik güçlerini sınıra konuşlandırdı.

POLONYA SINIRINDAKİ GÖÇMENLER ALMANYA'NIN GÜNDEMİNDE

"Almanya, Almanya" şeklinde slogan atan mülteciler, Alman basınının gündemindeydi. Bild gazetesinde yer alan yorum yazısında, "2015'teki mülteci krizine bakıldığında, Şansölye Angela Merkel 'başardığımızı' ilan etti." denildi.

"GÖRÜNTÜLER 2015'İ HATIRLATIYOR"

Merkel'in sözlerinden kısa bir süre sonra Almanya'nın, Polonya'dan 2015 sonbaharını hatırlatan görüntülerle karşı karşıya kaldığı, sınırı geçmek isteyenlerin, göçmen krizinin asla bitmediğinin bir fotoğrafı olduğu vurgulandı.

Alman başbakanın mültecileri kabul etme kararının ilk başta doğru göründüğü belirtilirken, "Ancak çok fazla mülteci entegre olmadı ya da suçlu oldu. Sınır dışı edilmediler." ifadesi kullanıldı.

PUTİN: YAPTIRIMLAR HERKESİN ZARARINA

Bu arada Polonya-Belarus hattında ortaya çıkan tablonun ardından gözler, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki Rusya'ya çevrildi.

Putin, ülkesinin Batı'dan birçok kez yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, bu durumun "herkesin zararına" olduğunu dile getirmişti.

"RUS LİDER AVRUPA'DAN İNTİKAM ALIYOR"

Belarus'tan Polonya'ya yaşanan göçmen akışı sonrasında "Putin, Batı'dan intikamını iyi ilişkilere sahip olduğu Aleksandr Lukaşenko üzerinden alıyor." yorumları yapıldı.

Ayrıca Moskova yönetimi, son dönemde Avrupa'ya doğalgaz tedarikini azaltmış, bunun sonucunda kıta halkı yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

"GÖÇ KRİZİNDEN DERS ÇIKARMADILAR" YORUMU

Bild'in haberinde, halihazırda Belarus ve Polonya arasında yaşanılan sınır korumasının bugüne kadar işe yaramadığı, Avrupa Birliği (AB) ve federal hükümetin 2015 göç krizinden sonra "pek bir şey öğrenmediği" aktarıldı.

"ALMAN POLİTİKASI SADECE GÜZEL KONUŞMALARDAN İBARETTİ"

"2015'ten bu yana Alman mülteci ve sığınma politikası, başka tarafa bakmak, görmezden gelmek ve güzel konuşmalar yapmaktan ibaretti. Hiçbir şey yapmadık." yorumu paylaşıldı.

"TEK BAŞIMIZA ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ"

Diğer taraftan Polonya hükümeti, Belarus sınırında 3-4 bin göçmenin beklediğini bildirdi. Berlin'den yapılan açıklamada, sadece Varşova ile bu durumun üstesinden gelinemeyeceği kaydedildi.

Polonya hükümeti sözcüsü Piotr Muller, "Yakın gelecekte Polonya sınırında bu tür eylemlerin artmasını bekliyoruz." dedi. Ülkenin Savunma Bakanlığı, "Askerler, sınırı aşmaya yönelik ilk toplu girişimi durdurmayı başardı." bilgisini paylaştı.

AB'YE ÇAĞRI: HAREKETE GEÇİN

Berlin, AB üyelerini derinleşen krizle başa çıkmak için “hareket geçmeye” çağırdı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Polonya veya Almanya bunu tek başına halledemez." ifadesini kullandı.

"Polonya hükümetinin dış sınırlarını korumasına yardım etmeliyiz." diyen Seehofer, "Bu aslında Avrupa Komisyonu'nun görevi. Şimdi onları harekete geçmeye çağırıyorum." diye konuştu.

BRÜKSEL'DEN BELARUS'A SUÇLAMA

Polonya ve diğer AB ülkeleri, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu "muhalefet üzerindeki baskısını eleştirmelerinin intikamını almak" için Avrupa'da yeni bir mülteci krizini kışkırtmaya çalışmakla suçluyor.

Guardian'ın haberine göre, aylardır gergin seyreden durum, Belarus yetkililerinin Polonya sınırına kadar yaklaşık 1000 düzensiz göçmene eşlik ettiği pazartesi günü daha da kötüleşti.

Belarus’ta kalabalık bir göçmen grubu Polonya sınırına ilerliyor ViDEO