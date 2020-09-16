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- Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu
Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu
Belarus'ta Lukaşenko karşıtları, iç çamaşırlarını Belarus'un Sovyet öncesi bayrağındaki renk dizilimiyle cam ve balkonlarına asıyor.
- AA
- 16.09.2020 - 17:05
Belarus'ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, Alexander Lukaşenko kazanmıştı.
Muhalifler, bu tarihten itibaren 2 aya yakın bir zamandır, seçimlerin şaibeli olduğu iddiasıyla protestolarını sürdürüyor.
Zaman zaman 100 bin kişiye yakın bir kalabalıkla sokağa çıkıp polisle çatışan muhalifler, sembolik eylemler de sergiliyor.
O eylemlerden biri de iç çamaşırlarını, ülkelerinin Sovyetler Birliği'nden önceki bayraklarıyla aynı renk dizilimiyle camlarına asmaları.
MUHALİFLER SOVYET ÖNCESİ BAYRAĞI BENİMSİYOR
Belarus bayrağındaki renkler resmiyette yeşil-kırmızı olmasına rağmen, muhalif kesim sovyet öncesi renkleri benimsiyor.
İÇ ÇAMAŞIRLARINI CAMLARINA ASIYORLAR
Bu nedenle muhalifler, camlarına ve balkonlarına eski bayraklarını simgeleyecek şekilde iç çamaşırlarını beyaz-kırmızı-beyaz sıralamasıyla asıyor.