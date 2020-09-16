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    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu

    Belarus'ta Lukaşenko karşıtları, iç çamaşırlarını Belarus'un Sovyet öncesi bayrağındaki renk dizilimiyle cam ve balkonlarına asıyor.
    • AA
    • 16.09.2020 - 17:05
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    Belarus'ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, Alexander Lukaşenko kazanmıştı.

    Muhalifler, bu tarihten itibaren 2 aya yakın bir zamandır, seçimlerin şaibeli olduğu iddiasıyla protestolarını sürdürüyor.

    Zaman zaman 100 bin kişiye yakın bir kalabalıkla sokağa çıkıp polisle çatışan muhalifler, sembolik eylemler de sergiliyor.

    O eylemlerden biri de iç çamaşırlarını, ülkelerinin Sovyetler Birliği'nden önceki bayraklarıyla aynı renk dizilimiyle camlarına asmaları.

    MUHALİFLER SOVYET ÖNCESİ BAYRAĞI BENİMSİYOR

    Belarus bayrağındaki renkler resmiyette yeşil-kırmızı olmasına rağmen, muhalif kesim sovyet öncesi renkleri benimsiyor.

    İÇ ÇAMAŞIRLARINI CAMLARINA ASIYORLAR

    Bu nedenle muhalifler, camlarına ve balkonlarına eski bayraklarını simgeleyecek şekilde iç çamaşırlarını beyaz-kırmızı-beyaz sıralamasıyla asıyor.

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #1

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #2

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #3

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #4

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #5

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #6

    Belaruslu muhaliflerin iç çamaşırlı protestosu #7

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