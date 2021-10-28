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    Belarus'ta başarısız intihar girişimi

    Otoyola çıkarak araçların üzerine atlayan şahıs, şoförlerin manevralarıyla ölümden döndü.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 12:43
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    Belarus'ta başarısız intihar girişimi

    Belarus'un başkenti Minsk'te, lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

    Sürücü bir süre sonra aracını kenara park edip, yolun ortasına geçti.

    İNTİHAR ETMEK İSTEDİ BAŞARAMADI

    Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı. Şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

    Belarus İçişleri Bakanlığ,ı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı.

    Belarus'ta araçların üzerine atlayarak intihar etmek istedi, sürücülerin dikkatiyle kurtuldu

    UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRECEK

    Şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken, hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.

    Belarus ta başarısız intihar girişimi #1

    Belarus ta başarısız intihar girişimi #2

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