Belarus'ta bir kişi, hükümet binasının önünde kendisini yaktı

Belarus'ta bir kişi, hükümet binasının önünde kendisini yaktı

35 yaşındaki bir kişi, Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan hükümet merkezinin önünde kendisini ateşe verdi.

Belarus'ta 35 yaşındaki bir kişi başkent Minsk'teki hükümet merkezinin önünde kendini ateşe verdi.

Yerel medya, kimliği belirsiz kişinin kendini ateşe vermesinin ardından, çevredekiler tarafından müdahalede bulunduğunu aktardı.

"AKLİ DENGESİ BOZUK OLABİLİR"

Misnk Polis Departmanı yetkilileri olaya ilişkin kendini ateşe veren kişinin akli dengesinin bozuk olabileceğini ifade ederken, ismi açıklanmayan kişinin sırt ve yüz kısmında ciddi oranda yanıklar meydana geldiğini ifade etti.

Kendisini ateşe veren kişinin o anları ise çevredikiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Belarus'ta bir kişi, hükümet binasının önünde kendisini yaktı VİDEO



KENDİSİNİ YAKTIĞI ANLAR KAMERADA

Videoda bir kişinin kendisini ateşe verdiği ve çevredeki kişilerin müdahale ettiği anlar görüldü.