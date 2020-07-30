Belarus’ta Rus Wagner'in 33 paralı askeri yakalandı

Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta güvenlik güçlerinin operasyonunda, Rus güvenlik şirketi Wagner'le ilişkili 33 paralı asker gözaltına alındı.

Rusya menşeli güvenlik şirketi Wagner, Suriye ve Libya'nın ardından, seçim arefesindeki Belarus'ta ortaya çıktı.

RUSYA'YA YAKIN BELARUS'TA WAGNER ÇIKTI

Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ilgili kurmaylarının, her defasında Wagner'in faaliyetleriyle ilgili sorumluluk üstlenmemesine karşın, sınır komşusu olan ve politik olarak yöneticileri Rusya'ya yakın bir çizgideki Belarus'ta paralı askeri bir gücün varlığı sorgulanıyor.

"200'DEN FAZLA MİLİTAN GİRİŞ YAPTI" İSTİHBARATI

BELTA haber ajansının güvenlik güçleri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, 9 Ağustos’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini istikrarsızlığa uğratmak için 200’den fazla militanın ülkeye gelişi ile ilgili istihbarat alındığı aktarıldı.

SIRA DIŞI DAVRANIŞLARI VE KIYAFETLERİ ELE VERDİ

Ülkeye giriş yapan Rusların her birinin yanlarında küçük bir el bagajı ile araca birkaç kişi tarafından yüklenebilen üç büyük ağır valiz getirdiği belirtilen haberde, 24 Temmuz’u 25 Temmuz’a bağlayan gece Minsk’te bir otele yerleşen bu grubun, 27 Temmuz’da Minsk bölgesinde bir sanatoryuma geçtiği kaydedildi.

Haberde, sanatoryum yönetiminden alınan bilgiye göre ziyaretçilerin Rus turistlere kıyasla "sıra dışı davranışları" ve tek tip askeri tarz kıyafetlerinin dikkati çektiği ifade edilerek, bunun üzerine dün gece yarısı, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) “A grubu” özel timinin İçişleri Bakanlığı güçlerinin desteği ile düzenlediği operasyonda 32 Rus paralı askerinin Minsk yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin güneyinde de aynı anda bir paralı askerin daha yakalandığı belirtilen haberde, 33 kişinin kimlik bilgilerine de yer verildi.

Gözaltına alınan bu 33 kişiyle ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

LUKAŞENKO: "RUSYA ACİLEN AÇIKLAMA YAPMALI"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik güçlerince yakalanan Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerle ilgili olarak Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "Sizleri bu gece gerçekleşen olağanüstü olayın netleştirilmesi için buraya davet ettim. Bunu farklı bir şekilde adlandıramayız." diyen Lukaşenko, Rusya'dan tepkiler geldiğine dikkati çekti.

Lukaşenko, "Ruslar, bu vatandaşları ülkeye kendimizin soktuğumuzu neredeyse söylüyorlar. Kirli niyetlerini bir şekilde haklı çıkarmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Konsey üyelerinden durumun netleştirilmesini isteyen Lukaşenko, "Eğer bunlar Rus vatandaşı ise ki sorgulamadan öyle olduğunu anlıyorum, Rusya'nın ilgili kurumlarına durumla ilgili açıklama yapmaları için acilen başvurmak gerekiyor." dedi.

Lukaşenko, "Suçlu değillerse iyi. Bize yakın ülkeyi itibarsızlaştırmak gibi hedeflerimiz yok." diye konuştu.