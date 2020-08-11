Belarus'taki gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto eden göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasının ardından protestocular sokağa döküldü.

Dün başlayan protestolar bugün de devam etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasını protesto etmek için Minsk'te izinsiz olarak yapılan gösterilere özel kuvvetlerin müdahale ettiği duyuruldu.

PATLAYICI GÖSTERİCİNİN ELİNDE PATLADI

Göstericileri dağıtmaya çalışan özel kuvvetlerin üzerine bir kişinin tanımlanamayan bir patlayıcı atmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Patlayıcı göstericinin elinde patladı ve hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

"ORGANİZATÖRLER İNSANLARI YASA DIŞI OLAYLARA TEŞVİK EDİYOR"

İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de yaptığı açıklamada, Belarus ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyenlerin durumu bozmaya ve toplumu anlaşmazlığa yönelik girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Karayev, “Organizatörlerin insanları yasa dışı olaylara teşvik ederek sarf malzemesi gibi kullandığı çok açık. Çocukları kullanarak kirli oyunlarına alet ettiler.” şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin pek çok defa vatandaşları uyardığını ve toplumu manipüle eden bilgi teknolojilerine karşı ihtiyatlı davranmalarını istediğini hatırlatan Karayev, bu uyarıların dinlenilmemesi nedeniyle hem izinsiz gösterilere katılanların ve hem de polisin acı çektiğini kaydetti.

Ülkedeki durumun istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Karayev, “Bunun için yeterli gücümüz ve imkanımız var. Her türlü yasa ihlallerinin bastırılacağı ve faillerin sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyoruz." şeklinde konuştu.