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Belarus'tan Ukrayna'ya gidecek olan Rus tankları
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntülerini paylaştı.
- DHA
- 25.02.2022 - 15:58
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 2'nci gününe girdi...
Ukrayna'nın birçok bölgesini ateş altına alan Rus ordusu sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giriş yaptı.
Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın Baş Danışmanı Franak Viacorka ise Rusya'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
UKRAYNA'YA GİDECEK TANKLAR ORTAYA ÇIKTI
Franak Viacorka'nın paylaşımında, Belarus’un güneybatısından Ukrayna’ya gidecek Rus tankları ve askeri araçlarının görüntüleri yer aldı.
Görüntüde, demiryolunda açık vagonlara yüklenmiş onlarca tank ve askeri araç görüldü.
Belaruslu muhalif lider, Ukrayna'ya gidecek Rus tanklarının görüntüsünü paylaştı