Belçika Başbakanı De Croo: Terör örgütüne provokasyon tolere edilemez Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" dedi.

AA

Hain terör örgütü PKK yandaşları, Avrupa'nın göbeğini karıştırdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

PKK yandaşları daha sonra bir Türk gencine saldırdı.

Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, gruba tepki göstermek için bir araya gelen Türkler daha sonra PKK yandaşlarını dövdü.

Belçika'nın ardından Almanya'da da baş göstermesiyle terör örgütüne tepkiler sürüyor.

"Tolere edilemez"

Belçika Başbakanı De Croo, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

"Provokasyon durmalı"

De Croo, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı." dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)