Belçika Başbakanı De Croo'dan Netanyahu'ya: "Sözlerimin arkasındayım" Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu tarafından kınanması ve teröre destek vermekle itham edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "sözlerinin arkasında durduğu" mesajını verdi.

İHA

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı dünya genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Mısır-Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda İspanyalı mevkidaşı Pedro Sanchez ile birlikte Gazze'deki sivil katliamın durdurulmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt verdi.

"Sözlerimin arkasındayım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Croo sözlerinin arkasında olduğu mesajını vererek, "Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'deki çatışmalarla ilgili söylediğim sözleri okuyun Başbakan Netanyahu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin" ifadelerini kullandı.

De Croo Netanyahu'yu etiketlediği paylaşımına Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın linkini de ekledi.

De Croo'nun konuşması

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Sanchez ile birlikte Mısır sınırında gerçekleştirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu sınırın diğer tarafında korkunç çatışmalar yaşandı. Çok fazla sivil öldürüldü. İlk kurbanlar her zaman kadınlar ve çocuklardır. Aileler parçalandı. Toplumlar yok edildi. İsrail'in vatandaşlarını savunma hakkı var. İsrail'in terör saldırılarını durdurmak için yürüttüğü askeri operasyonun uluslararası insancıl hukuka uygun olması gerekiyor. Sivillerin öldürülmesinin durdurulması gerekiyor. Şiddetin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini durdurmamız gerekiyor" diyen De Croo, "Masum insanların öldürülmesini durdurmamız gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuka saygı duymamız gerekiyor. Tüm tarafların kurallara uymasını sağlamalıyız" şeklinde konuşmuştu.

"Sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez"

İspanya Başbakanı Sanchez ise şunları söylemişti:

İsrail'in kendini savunma hakkını da yineliyorum ancak bunu uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yapması gerekiyor ve durum böyle değil. Binlerce erkek ve kız çocuğunun da aralarında bulunduğu sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin nihayet Filistin Devleti'ni tanımasının zamanı geldi. Bu, yeterince önemli ve AB olarak birlikte yapmamız gereken bir şey. Ancak bu olmazsa İspanya kendi kararlarını alacaktır.

İsrail iki lideri terörle suçlamıştı

De Croo ve Sanchez'in açıklamaları Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in tepkisini çekmiş, teröre destek vermekle itham edilen iki lider kınanmıştı. Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)