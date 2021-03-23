Belçika, Çin'in büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Pekin'in bir milletvekiline yönelik yaptırım kararı alması üzerine Belçika Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin’e karşı atılan yaptırım adımlarına karşı iki taraf arasındaki ilişkilerde mevcut gerginlik varlığını sürdürüyor.

Karara misilleme yapan Çin’in, Belçikalı Milletvekili Samuel Cogolati’ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından, Pekin’in Brüksel Büyükelçisi Belçika Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile Çinli büyükelçi arasında görüşme gerçekleşmesi beklendiği öğrenildi.

Brüksel tarafından atılan diplomatik adımlar, Çin tarafından bir karşılık daha buldu.

ÇİN, İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang de İngiltere’nin Pekin Büyükelçisi Caroline Wilson’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, İngiltere’nin uyguladığı yaptırımları kınadı.

Qin Gang, Çin hükümetinin egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını koruma kararlılığının değişmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, İngiltere'nin yanlış eylemlerine karşı gerekli ve meşru bir yanıt verileceğini söyledi.

UYGUR TÜRKLERİNE BASKI YAPTIRIMI TETİKLEDİ

Pazartesi günü AB Dışişleri Bakanları, Çin’in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskısı nedeniyle yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde yaptırım kararları aldı.

10 PARLAMENTO ÜYESİNE YAPTIRIM UYGULANDI

4 Çinli yetkiliye ve bir kuruma yaptırım uygulamayı kapsayan yaptırımlara karşı Çin ise, AB’nin 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

AB’nin ardından ABD, İngiltere ve Kanada da Çinli yetkililere yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.