Belçika, Gazze'nin tamamını işgal planı sonrası İsrailli Büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme planını İsrail kabinesi tarafından onaylanmasının ardından dünya kamuoyunda tepkiler ardı ardına geldi.

İngiltere ve Hollanda’nın ardından Belçika da plana tepki gösterdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu’yu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıkladığı Gazze Planı nedeniyle bakanlığa çağırdı.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belçika, İsrail’in bu kararını, devam eden kolonileştirmeyi ve Batı Şeria'yı ilhak etme arzusunu tamamen reddediyor. Bu kararın geri alınması için kararlılıkla mücadele edilecek.

İsrail hükümetinin Gazze Şehri'ni kuşatıp işgal etme ve tüm Gazze Şeridi'ni askeri kontrol altına alma niyetini resmi olarak teyit etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Maxime Prévot İsrail Büyükelçisini çağırmaya karar verdi" denildi.