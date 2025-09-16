Belçika hükümeti düğmeye bastı: Masaya kül tablası koyma devri kapanıyor!

Avrupa ülkeleri sigara ile mücadele konusunda alınan çarpıcı kararlar ile gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belçika hükümetince atılan yeni adım adım dikkat çekti. Söz konusu adım kapsamında kafelerin ve restoranların teraslarında sigara ve elektronik sigara (vape) kullanımını yasaklayan yeni bir düzenleme açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, düzenlemenin amacının sigara içenlerin sayısını azaltmak ve elektronik sigara kullanımının önüne geçmek olduğunu belirtti.

2027’DE UYGULAMAYA BAŞLANACAK

Dikkat çeken düzenlemenin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve tütün ürünleriyle ilgili önemli değişiklikler getireceği belirtiliyor.

Belirtilen tarihten sonra nargile kafeler tamamen kapatılacak, işletmelerin teraslarında sigara ve elektronik sigara içilmesi yasaklanacak.

Ayrıca kapalı alanlarda bulunan özel sigara içme odaları da tamamen kaldırılarak kullanım dışı bırakılacak.