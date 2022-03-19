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    Belçika, nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçtiğini duyurdu

    Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi.
    • AA
    • 19.03.2022 - 01:43
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 01:47
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    Belçika, nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçtiğini duyurdu

    Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

    Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Belçika Başkanı Alexander De Croo, Rusya-Ukrayna savaşının, belirsizlikleri artırdığını söyledi.

    "NÜKLEER REAKTÖRLERİN FAALİYET SÜRESİNİ 10 YIL UZATTIK"

    De Croo, ülkedeki nükleer santrallerin 2025 yılında kapatılması kararından vazgeçtiklerini belirterek, "İki nükleer reaktörün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verdik." dedi.

    Ülkede en son inşa edilen reaktörlerin süresini uzatacaklarına dikkati çeken De Croo, bunun enerji arz güvenliğini sağlamak için yeterli olmayacağını, ilave olarak iki doğal gaz santrali kuracaklarını ifade etti.

    Belçika, nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçtiğini duyurdu #1

    RÜZGAR SANTRALLERİ VE GÜNEŞ PANELLERİNE 1 MİLYON AVRO EK KAYNAK SAĞLANACAK

    De Croo, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız vereceklerine dikkati çekerek, özellikle rüzgar santrallerine ve güneş panellerine 1 milyar avro ilave kaynak sağlayacaklarını belirtti.

    Ayrı bir destek paketi de hazırladıklarını anlatan De Croo, bu kapsamda ısı pompaları ve güneş panelleri gibi ürünlerdeki KDV oranını yüzde 6'ya düşüreceklerini aktardı.

    Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

    Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

    Belçika, nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçtiğini duyurdu #2

    2025 YILINDA NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ PLANLANMIŞTI

    Son karar doğrultusunda ülkenin 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak. Bu biner megavatsaatlik reaktörler 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.

    Belçika hükümeti, geçen yıl ülkenin enerji stratejisini görüşmüş ve nükleer güç santrallerinin 2025 yılında faaliyetine son verilmesi planında uzlaşılmıştı. Nükleer santrallerin kapatılması sonucunda ortaya çıkan elektrik üretim açığının ise doğal gaz santralleri ile sağlanmasına karar verilmişti.

    Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı, nükleer santralleri kapatma kararının değişmesine neden oldu.

    Belçika, nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçtiğini duyurdu #3


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