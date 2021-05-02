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    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale

    Brüksel'deki bir parkta korona salgını önlemlerine karşı gelerek parti düzenlemek isteyen yüzlerce genç, polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.
    • AA
    • 02.05.2021 - 23:37
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:33
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    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, daha önce 1 Nisan'da "şaka" olarak duyurulan ancak binlerce gencin bir parkta buluşmasına neden olan "La Boum" adlı müzik festivali ve partinin ikincisi yine aynı yerde düzenlenmek istendi.

    Sosyal medyada örgütlenen gençlerin bu planının ardından, Brüksel polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Belçika polisinden gençlere sert müdahale VİDEO

    POLİS ÇAĞRI YAPTI

    Sosyal medya üzerinden yapılan duyurulara karşılık polis, Kovid-19 salgın önlemlerini gerekçe göstererek gençlerin parkta buluşmaması için çağrı yaptı.

    Buna rağmen "özgürlük" sloganları atan yüzlerce genç, parkta bir araya geldi. Polisin çağrısına rağmen parktan ayrılmayan gençlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Bazı gruplar, polise havai fişek ve şişe atarak karşılık verdi.

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #1

    BAZI GÖSTERİCİLER YARALANDI

    Gençleri parktan çıkarmak için atlı ve motosikletliler dahil yüzlerce polis, çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı. Olaylar sırasında orantısız müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı, çok sayıda genç de gözaltına alındı.

    1 Nisan'da aynı yerde "şakayla başlayan" ancak gerçeğe dönüşen "La Boum" partisine de polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralanmıştı.

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #2

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #3

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #4

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #5

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #6

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #7

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #8

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #9

    Belçika polisinden parkta parti düzenlemek isteyen gençlere sert müdahale #10

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