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Belçika'da açık artırmaya çıkan posta güvercini 1 milyon 600 bin euroya satıldı

Belçika'da açık artırmaya çıkan posta güvercini 1 milyon 600 bin euroya satıldı

Düzenlenen açık artırmada 'New Kim' isimli posta güvercini, 1 milyon 600 bin euroya alıcı buldu. New Kim, bugüne kadar Avrupa'da en yüksek fiyata satılan güvercin oldu.