Belçika'da artık mesai bitince çalışan da fişini çekecek Çalışma hayatında mesai bitse de bitmeyen işler ve devam eden iletişim için Belçika yeni bir karar aldı: Mesai biter, sorumluluk biter. Belçika'da buna "fişi çekme" deniyor. Çalışma zamanı bitince çalışan da işle ilgili hiç bir girişim yapmayacak ve bundan dolayı suçlanmayacak.

AA

Belçika'da daha önce federal devlet memurlarına tanınan mesai sonrasında arayanlara yanıt vermeme, iletilere geri dönmeme hakkı şimdi de çalışanlara tanındı.

Artık Belçikalı çalışanlar için acil durumlar dışında gelen telefonları veya e-postaları cevaplama zorunluluğu yok.

Tabii bu haktan yararlanmak için işverenle bir anlaşma yapmak ve toplu sözleşmelere bu hakkı tanımlamak gerekiyor.

Karar yürürlükte

Belçika'da çalışanların mesai saatleri dışında işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara cevap vermeme hakkı bugünden itibaren belli şartlarla yürürlüğe girdi.

İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı.

20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde

Buna göre, 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek.

İşverenle çalışanlar arasında anlaşma gerek

Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Öngörülemez özel ve acil durumların neler olabileceği belirlenerek işverenle çalışanlar arasında bir anlaşma yapılması, uygulamanın bu özel şartlar dışında geçerli olması isteniyor.

1 Nisan'dan itibaren çalışan sayısının 20'den fazla olduğu iş yerlerinde işverenlerin toplu sözleşmelere veya iş yönetmeliklerine "mesai dışında ulaşılamaz olma hakkını" ekleme zorunluluğu bulunuyor.