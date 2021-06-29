Belçika'da belgesiz göçmenler açlık grevinde

Brüksel'deki grevde, oturum izni talebinde bulunan sığınmacılar, seslerinin duyulmasını istiyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sığınmacılar, oturum izni alabilmek için açlık grevine devam ediyor.

Yaklaşık 500 mülteci, Belçika'da topluca yerleşik statüye geçmek istediklerini ve bunun için 23 Mayıs'tan beri yemek yemediklerini söylüyor.

SIĞINMACILARIN AÇLIK GREVİ

Sığınmacılardan bazılarının, açlık grevi kapsamında dudaklarını diktiği görüldü.

Euronews'e konuşan Ahmed adlı sığınmacı, "Bu kadar çok insan aç, ölüyor ve acı çekiyorken, hükümetimiz nasıl uyuyabiliyor merak ediyorum." dedi.

OTURUM İSTİYORLAR

Çoğunlukla Tunus, Fas, Cezayir, Mısır ve Pakistan'dan gelen sığınmacılar, Belçika'da yıllardır gözden uzak biçimde yaşadıklarını ve çalıştıklarını belirtiyor.

Belçika'da oturum talebinde bulunanlar, resmi belgeleri olmadan uygun sağlık hizmetlerine, finansal hizmetlere ve ülkede ikamet edenlere sağlanan diğer avantajlara erişemiyor.

Mültecilere gönüllü tıbbi destek sağlayan ekip, grevdekilerin durumunun kritik olduğu konusunda ısrar ediyor.

"İNTİHAR GİRİŞİMLERİ GÖRDÜK"

Doktor Cecile Vanheuverzwijn, "Hastalar daha da kötüleşiyor. Kalp ve böbrek problemleri, psikolojik zorluk ve intihar girişimleri gördük." diye konuştu.

Belçika'da 150 bin belgesiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Belçika Göçmenlik Bakanı Sammy Mehdi, sığınma taleplerini onaylama konusunda taviz vermesi için kendisine şantaj yapılamayacağını vurguladı.

"AÇLIK GREVİ İŞE YARAMAZ"

Yaşananları "sinir bozucu" şeklinde nitelendiren Mehdi, "İnsanlara mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki her belgesiz kişi, burada bulunan her kişi Belçika'da kalamaz. Onlara doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz ama açlık grevi bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

SINIR DIŞI EDİLME KORKUSU

Göçmenler, Belçika'dan sınır dışı edileceklerinden korktukları için başvuru sürecini bireysel olarak yapmayı reddediyor.

Belçika hükümeti, protestonun mülteciler konusunda Avrupa Birliği içinde daha iyi koordinasyona ihtiyaç duyulduğunun örneği olduğunu düşünüyor.