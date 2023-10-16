Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü: EURO 2024 eleme maçı yarıda kaldı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu EURO 2024 elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç'in karşılaştığı müsabakayı izlemek için şehirde bulunan İsveç vatandaşı 2 kişi yaşamını yitirdi. Karşılaşma saldırıyı öğrenen İsveçli futbolcuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle ertelendi.

AA & Ensonhaber

Belçika'nın başkenti Brüksel, silahlı saldırı dehşetiyle sarsıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.

Görüntülerde zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Tehlike kodu en yükseğe çıkarıldı

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe (seviye 4) çıkarılırken ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.

Federal Savcılık'ın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek operasyon başlattığı öğrenildi.

Saldırgan henüz yakalanamadı.

Belçika-İsveç maçı terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı

UEFA'dan yapılan açıklamada ilk devresi tamamlanan maçın terör saldırısı olasılığı gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi.

Kararın iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç basınında yer alan haberlerde İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınında ise saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede Belçika, 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.