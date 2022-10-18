Belçika'da kriz, kafeleri yeni uygulamalara yöneltti

Bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını sağlayan uygulamalara imza atıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle yaşanan enerji krizi ve fiyat artışlarına karşı Avrupa tedirgin.

Belçika genelinde 14 şubesi bulunan bir kafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Brüksel'de 5 şubesi olan kafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 euroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.

Müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı

Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 euroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran kafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.

Kafelerden yeni tedbirler

Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.

AA'nın haberine göre; kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.

Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor.