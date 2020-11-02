Belçika'da mağazalar kapatıldı

Avrupa ülkesinde hızla artan vakalar nedeniyle sıkı tedbirler geri geldi. Temel ihtiyaçları karşılayacak işletmeler dışındaki mağazalar 1 Aralık'a kadar kapatıldı.

Belçika'da koronavirüs kaynaklı vaka sayıları günlük 15 bini geçince tedbirler devreye alındı.

Başbakan Alexander de Croo, İstişare Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda tek seçeneğimiz mümkün olduğunca fiziki temastan kaçınmak. Sıkı tedbirlere geri dönüyoruz. Bunun tek bir amacı var. O da sağlık sistemimizin çökmesini engellemek." dedi.

1 ARALIK'A KADAR KAPATMA KARARI

Alınan karar doğrultusunda ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi.

İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.

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SOKAK YASAĞI GENİŞLETİLDİ

Daha önce ülkenin birçok bölgesinde ilan edilen 22.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ise genişletilmedi. Flaman bölgesinde yasaklı zaman dilimi gece yarısı ile 05.00 arasında.

SINIRLAR AÇIK TUTULACAK

Belçika hükümeti, seyahat kısıtlamasına gitmedi. Sınırların açık tutulacağı, seyahatin engellenmeyeceği bildirildi.

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OKULLARIN TATİLİ İKİ HAFTAYA ÇIKARILDI

Hafta başında ara tatile girecek okulların kapatılmayacağı ancak bir haftalık tatilin şimdilik iki haftaya çıkarılacağı açıklandı.

Açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu da sürecek.

HASTANELERDE DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artışı da alarm verici düzeye geldi. Ülkede 2 bin civarındaki yoğun bakım yataklarının 1057'si doldu.

HASTALAR ALMANYA'YA GÖNDERİLEBİLİR

Aynı artış hızıyla bir hafta içinde tüm yatakların dolacağı belirtiliyor. Bu nedenle Belçika Sağlık Bakanlığı, gerekli hallerde koronavirüs hastalarının tedavi için Almanya'ya gönderilebileceğini açıkladı.