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    Belçika'da öğretmen, kavga eden öğrenciyi yere fırlattı

    Okulda kavgaya tutuşan öğrencileri ayırmak isteyen öğretmenin sert müdahalesi kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 08:56
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    Belçika'da öğretmen, kavga eden öğrenciyi yere fırlattı

    Belçika'da bir okulda yaşanan kavga, ülke gündemine oturdu.

    Anvers'te bulunan l’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden öğretmen, öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattı.

    ÖĞRENCİYE SERT MÜDAHALE

    Görüntülerde, başka bir öğrenciye tekme atan ve okulda sık sık benzer davranışlarıyla sorun çıkardığı belirtilen öğrenciye, gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale edildi.

    YERE FIRLATTI

    Kameraya yansıyan anlarda, ögretmenin, ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlattığı görülüyor.

    Belçika'da öğretmen, kavga eden öğrenciyi yere fırlattı ViDEO

    OKUL YÖNETİMİNDEN AİLELERE MEKTUP

    Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte okul yönetimi ailelere mektup göndererek "İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın." dedi.

    Genel olarak çok sakin bir öğretmen olduğu söylenen gözetmenin neden böyle bir davranış sergilediği bilinmiyor.

    Belçika da öğretmen, kavga eden öğrenciyi yere fırlattı #1


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