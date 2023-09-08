Belçika'da ötenazi isteyen hastaya ilaçlar etki etmedi! Doktoru yastıkla boğdu... Ölümcül kanser teşhisi konulan kadın, durumunun giderek ağırlaşması sonucunda ötenazi talebini iletti. Doktor ve iki hemşire ilaç kokteylini hastaya uygulasa da bir sonuç alınamadı. Doktor, hastayı yastıkla boğarak yaşamına son verdi.

ensonhaber.com Belçika’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 36 yaşındaki kadın, ölümcül kanser teşhisi konulduktan aylar sonra ciddi anlamda kötüleşmeye başladı. Ötenazi istedi Durumunun giderek ağırlaşması sonucunda hasta, Mart 2022’de ötanazi talep etti. Belçika’da yasal olan süreç, bir doktor ve iki hemşirenin prosedürü denetlemek üzere kadının kocası ve küçük kızıyla yaşadığı evi ziyaret etmesini içeriyor. Denetleme esnasında kadının ailesi, sevdiklerinin ölümüne tanıklık etmek istemedikleri için evi terk etti. Ölümcül ilaç etki etmedi, doktor yastıkla boğdu Belçika medyasında yer alan habere göre, süreç planlananın dışında ilerledi. Hastaya verilen ilaç kokteyli istenilen etkiyi vermedi. Bunun sonrasında doktor, kadını yastıkla boğarak yaşamına son verdi. Savcılığa şikayette bulunuldu Otopsi incelemesinde boğulma belirtileri görülünce kadının eşi, savcılığa şikayette bulunarak ötenaziyi yapan doktor ve iki hemşire hakkında yasal işlem başlattı.

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