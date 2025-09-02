Belçika’dan Filistin’i tanıma kararı

İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve işgali devam ederken, uluslararası kamuoyundan peş peşe tepkiler geliyor.

BELÇİKA’DAN FİLİSTİN’E TANIMA VE İSRAİL'E YAPTIRIM ADIMI

Filistin’i tanıma kararını açıklayan ülkelere Belçika da katıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maksim Prevo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacaklarını duyurdu.

Prevo ayrıca, İsrail’e yönelik yaptırımların da uygulanacağını belirtti.

Hem İsrail hükümetini hem de Hamas'ı savaşın durdurulmasına zorlamak için harekete geçilececeğini açıklayan Prevo, ayrıca New York'ta iki devletli çözümü destekleyen ülkelerle ortak bir deklarasyona da imza atılacağını kaydetti.

Belçika'dan yapılan açıklamada, Filistin'in tam bağımsızlığına da dikkat çekildi. Brüksel'in, Filistin'in yeniden inşası için de desteğe hazır olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN’İ TANIMA DALGASINA YENİ ÜLKELER KATILIYOR

Bu gelişme, daha önce İngiltere, Fransa, Kanada ve Malta gibi ülkelerin benzer adımlar atmasının ardından geldi.

Söz konusu ülkeler, Eylül ayında gerçekleşecek BM toplantılarında Filistin'i devlet olarak tanıma niyetinde olduklarını açıklamışlardı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 256 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 328 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 215 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 248'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 600 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.