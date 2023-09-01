Belçikalı Bakan Gennez: İsrail, Filistin'i haritadan siliyor

AA

İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı şiddet, Belçika'da gündem oldu.

Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik tutumuna tepki gösterdi.

Gennez, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Filistin'de yapacağı çalışmalar hakkında De Morgen gazetesine röportaj verdi.

"Filistin köyleri haritadan siliniyor"

Belçikalı Bakan, İsrail hakkında çarpıcı ifadeler kullandı:

İsrail elçisi: İftira

Bunun üzerine İsrail'in Belçika'daki Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, Bakan Gennez'in "iftira içeren suçlamaları nedeniyle şoke olduğunu" belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan İsrailli Büyükelçi, Gennez'e protesto mektubu gönderdiğini, ayrıca İsrail'deki Belçika Büyükelçisi'nin de İsrail Dışişleri Bakanlığı'na protesto için çağrıldığını duyurdu.

Sözlerinin arkasında: Pişman değilim

Gennez ise ülkesi ile İsrail arasında diplomatik soruna yol açan sözlerinin arkasında durdu.

Sözcüsü aracılığıyla Belçika basınına açıklama yapan Gennez, röportajındaki ifadelerinden pişmanlık duymadığını aktardı.

"Normal bir hayat imkansız hale getirildi"

Gennez, Belçika'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatarak şunları ifade etti:

Dünyanın herhangi bir yerinde demokrasi ve insan hakları baskı altına girerse buna karşı çıkarız. 2023, şimdiden İsrail-Filistin çatışmasında uzun bir dönem içindeki en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu. Her iki taraftan da ölümler.



Son aylarda kısmen uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen okul, yaşam alanı gibi altyapıların sistematik olarak yıkıldığına şahit olduk. Bu durum Batı Şeria'daki halkın köylerinden ayrılmasına neden oluyor. Normal bir hayat fiilen imkansız hale getirildi. Biz buna karşı çıkıyoruz.