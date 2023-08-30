Belçika'nın bekar sığınmacı kararı: Barınma imkanı durduruldu Brüksel yönetimi, çocuklu aileleri gerekçe göstererek tek yaşayan erkeklerle ilgili değişiklik yaptı. Karar, kabul merkezlerinde bekar erkeklerin kalamayacağını söylüyor.

AA

Belçika'da sığınmacılarla ilgili düzenlemeye gidildi.

Kararı, Göç ve Sığınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor açıkladı.

Bekar erkeklere barınma durduruldu

Alınan karar doğrultusunda, tek erkek sığınmacılara, kabul merkezlerinde sağlanan barınma imkanına son verildi.

De Moor, buna gerekçe olarak gelecek kış aylarında sığınma kabul merkezlerine gelecek çocuklu ailelerin sayısında büyük artış beklenmesini gösterdi.

Önceliği çocuklu ailelere vereceklerini belirten De Moor, çocukların sokakta kalmasını engellemek istediklerini ifade etti.

"Üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık"

De Moor, ayrıca Belçika'nın sığınmacılar konusunda "uzun süredir üzerine düşenin fazlasını yaptığını", bu yıl 19 bin sığınmacı kaydının alındığını belirtti.

Belçikalı Bakan, Portekiz veya İsveç gibi ülkelerin Belçika'ya kıyasla çok daha az sığınma başvurusu kabul ettiğini kaydetti.

Koalisyon ortakları karara tepkili

Belçika hükümetinin sol çizgideki koalisyon ortakları ve sığınmacı hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, tek erkek sığınmacılarla ilgili karara tepki gösterdi.

Sosyalist Partili Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, karar alınırken koalisyon ortaklarına danışılmadığını, bu kararın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.

'Sokaklarda kalanların sayısı artacak' uyarısı

Brüksel bölge hükümetinin bakanlarından Alain Maron da hükümetin kararından sonra başkent Brüksel'de çok daha fazla sayıda kişinin sokaklarda kalacağını dile getirdi.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexis Deswaef, Belçika hükümetinin sığınmacılarla ilgili uygulamalarının hem Belçika mahkemeleri hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri tarafından defalarca haksız bulunduğunu hatırlatarak bir hükümet üyesinin kanunu uygulamamasını "inanılmaz" bulduklarını belirtti.

Mültecilere Destek Platformu'nun eş başkanlığını da yapan Deswaef, bu uygulamanın hukukun ihlali olduğunu, kanun gücünün yok sayılması anlamına geldiğini ifade etti.

Belçika'da geçen kış aylarında Fedasil adlı sığınmacı kabul kurumunun barınma merkezleri dolduğu için yüzlerce sığınmacı, haftalarca soğukta ve yağmur altında sokaklarda yaşamıştı.

"Avrupa'nın kalbi" sayılan Brüksel'in merkezindeki bu görüntülerin tepki çekmesi üzerine hükümet, barınma merkezlerinin kapasitesini artırmıştı.