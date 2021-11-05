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    Belçika'nın 'Şeffaf' Looz kilisesi

    İki mimar tarafından oluşturulan yapı, farklı açılardan bakıldığında algıyı değiştirme özelliğine sahip.
    • AA
    • 05.11.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 11:25
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    Belçika'nın 'Şeffaf' Looz kilisesi

    Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh, "Şeffaf Looz Kilisesi" ile şaşırtıcı bir projeye imza attı.

    Şeffaf kilisenin, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kilisesinin siluetine göre inşa edildiği belirtiliyor.

    YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

    Belçika’nın Limburg bölgesindeki bu yapı herkesin dikkatini çekiyor.

    Yapının, beton temel üzerine 30 ton çelik ve 2000 kolonla inşa edildiği biliniyor.

    HER AÇIDA FARKLI ALGI OLUŞTURUYOR

    Kilise farklı açılardan bakıldığında ise algıyı değiştiriyor.

    Belçika'nın 'Şeffaf' Looz kilisesi FOTO GALERİ

    Belçika'nın 'Şeffaf' Looz kilisesi ViDEO

    Belçika nın Şeffaf Looz kilisesi #1

    Belçika nın Şeffaf Looz kilisesi #2

    Belçika nın Şeffaf Looz kilisesi #3

    Belçika nın Şeffaf Looz kilisesi #4

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