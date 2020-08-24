Berlin Uluslararası Film Festivali'nde kural değişikliğine gidildi

Cinsiyet ayrımına dikkat çeken adım, Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale'den geldi. Berlin Uluslararası Film Festivali oyunculuk ödüllerinde bundan sonra cinsiyet ayrımı yapılmayacak.

Berlin Film Festivali, gelecek yıldan itibaren oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımı yapmayacak.

Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale, yarışmada Uluslararası Jüri tarafından verilen ödülleri yeniden düzenledi.

BERLİN ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE KURALLAR DEĞİŞTİ

Festivalde ilk defa performans ödülleri cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir şekilde tanımlanacak ve En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ödülleri yerine, "En İyi Performans için Gümüş Ayı" ve "En İyi Yardımcı Performans için Gümüş Ayı" verilecek.

CİNSİYET DUYARLILIĞI MESAJI

Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale'den yapılan açıklamada, "Oyunculuk alanındaki ödülleri cinsiyete göre ayırmamanın, film endüstrisinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için bir sinyal oluşturduğuna inanıyoruz" denildi.

BERLİN ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE YENİ ÖDÜL KATEGORİSİ NE?

Buna ek olarak festivalde, "Gümüş Ayı Jüri Ödülü" adıyla yeni bir ödül kategorisi oluşturuldu.

ALFRED BAUER ÖDÜLÜ KALDIRILDI

Öte yandan festivalin 1951-76 yılları arasında ilk direktörlüğünü yapan Alfred Bauer adına verilen Alfred Bauer Ödülü'nün de tamamen kaldırıldığı açıklandı.

Almanya'da haftalık olarak yayımlanan Die Zeit gazetesi, Alfred Bauer'ın Nazi Almanyası döneminde "Nazi film bürokrasisinde üst düzey bir görevli" olduğunu ortaya çıkaran bir makale yayımlaması üzerine Berlinale geçen şubat ayında, "sinema sanatına yeni bakış açıları getiren" bir filme verilen Alfred Bauer Ödülü'nü askıya alacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Festival bununla ilgili dışardıan bir uzman kadroya yaptırılan tarihi bir araştırmayı yaz sonunda bir rapor haline açıklayacağını duyurdu.