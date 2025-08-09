Beş ülkeden ortak Gazze açıklaması: Geniş çaplı operasyon kararını şiddetle reddediyoruz

İsrail'in, Gazze planına ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınması kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'de geniş çaplı yeni askeri operasyon başlatma kararını şiddetle reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Kararın, insani durumu daha da kötüleştireceği, İsrailli esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağı ve sivillerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi riskini arttıracağı kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümetinin açıkladığı planlar, uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini taşıyor. İlhak ya da yerleşimlerin genişletilmesine yönelik her türlü girişim uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

Tarafları ve uluslararası toplumu, Gazze'de en kötü senaryo olan kıtlık yaşanırken, kitlesel, acil ve engelsiz insani yardımın sağlanmasına olanak tanıyan acil ve kalıcı ateşkes yoluyla bu korkunç çatışmayı şimdi sona erdirmek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun felaket olmaya devam ettiği kaydedilerek, İsrail hükümetine, uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik kayıt sistemini değiştirmek için acilen çözüm bulması çağrısında bulunuldu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI YİNELENDİ

İki devletli çözümün uygulanması vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: