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    Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı

    Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'a yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 08.03.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 16:35
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    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Suriye'de de etkisini büyük ölçüde gösteriyor.

    Salgına karşı mücadelede başarısız kalan Esad rejimi, ölümlerin önüne bir türlü geçemedi.

    Son olarak ölümcül virüs, Şam yönetimine de sıçradı.

    Yıllardır milyonlarca masum insanı katledip evinden yurdundan eden Esad ve eşi, koronavirüse yakalandı.

    Şam yönetimi, Esad'ın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçındı.

    Esad'ın doktorları büyük panik içerisinde.

    Beşar Esad ve eşi koronavirüse yakalandı #1

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