Euro
10.0289
0.12%
Dolar
8.4703
0.1%
Altın
488.22
0.3%
Borsa
1.453
1.31%
Bitcoin
398.012
0.64%
EXEN Coin
24.84
6.33%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama

    Organize kara para aklama ve diğer bazı suçlamaların odağındaki isim amca Esad hakkında karar verildi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama

    Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın yolsuzluk davasıyla ilgili kararını açıkladı.

    Amca Esad’ın, 17 Haziran 2020’de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için hapis cezasına çarptırılmasının ardından avukatları, karara itiraz ederek Paris Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu.

    4 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI

    Rıfat Esad'ın temyiz talebi reddedilirken, hukuksuz bir şekilde mülk sahibi olması nedeniyle verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.

    AMCA ESAD'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

    1984'ten bu yana sürgünde yaşayan 84 yasındaki Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında "organize kara para aklama", "Suriye kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı" bulunuyor.

    Beşar Esad ın amcası Rıfat Esad ın hapis cezasına onama #1

    MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI

    Öte yandan, Rıfat Esad’ın Fransa’daki tüm mal varlığının yanı sıra İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan 29 milyon euro değerindeki mülküne de el konulmuştu.

    Esad ise bu mülkü Suudi Kraliyet Ailesi’nin hediyeleri aracılığıyla edindiğini savunmuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir