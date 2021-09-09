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- Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama
Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama
- İHA
- 09.09.2021 - 17:29
- Güncelleme : 09.09.2021 - 17:38
Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad'ın yolsuzluk davasıyla ilgili kararını açıkladı.
Amca Esad’ın, 17 Haziran 2020’de yasa dışı yollardan 90 milyon euro değerinde mülk edindiği için hapis cezasına çarptırılmasının ardından avukatları, karara itiraz ederek Paris Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu.
4 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI
Rıfat Esad'ın temyiz talebi reddedilirken, hukuksuz bir şekilde mülk sahibi olması nedeniyle verilen 4 yıllık hapis cezası onandı.
AMCA ESAD'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
1984'ten bu yana sürgünde yaşayan 84 yasındaki Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında "organize kara para aklama", "Suriye kamu fonlarını zimmete geçirme" ve "ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığı" bulunuyor.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI
Öte yandan, Rıfat Esad’ın Fransa’daki tüm mal varlığının yanı sıra İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan 29 milyon euro değerindeki mülküne de el konulmuştu.
Esad ise bu mülkü Suudi Kraliyet Ailesi’nin hediyeleri aracılığıyla edindiğini savunmuştu.