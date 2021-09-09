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Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın hapis cezasına onama

Organize kara para aklama ve diğer bazı suçlamaların odağındaki isim amca Esad hakkında karar verildi.