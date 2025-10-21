Beyaz Saray açıkladı: Yakın gelecekte bir Trump-Putin zirvesi beklenmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'dan çok konuşulacak açıklama...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de iki hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinin gerçekleştirilmesi beklenirken, bir Beyaz Saray yetkilisi, zirveye ilişkin çok konuşulacak yazılı bir açıklama yaptı.

"TRUMP'IN YAKIN GELECEKTE PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANMAMAKTADIR"

ABD'li yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.