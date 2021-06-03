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    Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan 14 Haziran'da görüşecek

    Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan 14 Haziran'da görüşecek

    Washington'dan yapılan açıklamada, iki liderin ikili ve bölgesel konuları ele alacağı belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 17:56
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    Geçtiğimiz nisan ayında telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeye karar vermişti.

    NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

    BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, zirve kapsamında bir araya gelecek Erdoğan ile Biden'ın görüşme tarihinin 14 Haziran olduğu teyit edildi.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden, ikili ve bölgesel meselelerin tamamını görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek." dedi.

    BIDEN'IN BAŞKANLIĞINDA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

    Söz konusu görüşme, 20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı görevine gelen Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçecek.

    Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan 14 Haziran da görüşecek #1

    ABD'NİN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

    Beyaz Saray'dan daha önce telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Biden, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verilmişti.

    Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında, birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldı." denilmişti.

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