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Beyaz Saray çevresine asker sevkiyatı
Ulusal Muhafız Birlikleri'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrasında sevkiyatı başladı.
- Haber Merkezi
- 02.06.2020 - 09:31
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi, ülkede tansiyonu yükseltti.
Birçok eyalette düzenlenen gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü, dükkanlar yağmalandı.
Beyaz Saray'da protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.
ABD'DE ASKER DEVREDE
Bunun üzerine Ulusal Muhafız Birlikleri'nin, askeri araçlarla Pensilvanya Bulvarı'ndan Beyaz Saray'a doğru sevk edildiği görüldü.
Haberi aktaran CNN muhabiri, daha önce Beyaz Saray civarında böylesi bir duruma tanıklık etmediğini belirtti.
Beyaz Saray çevresine asker sevkiyatı VİDEO