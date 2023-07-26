Beyaz Saray, Hunter Biden davasıyla ilgili sorulara yanıt vermedi Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bugün vergi ödememek ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkmasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hunter Biden sıradan bir vatandaş"

Jean-Pierre, bugün iki vergi suçlaması ve bir de uyuşturucu kullandığı dönemde silah bulundurmakla ilgili kendisine yöneltilen üç suçlamayla ilgili Delaware'de yargıç karşısında çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "sıradan bir vatandaş" olduğunu söyledi.

"Davası şahsi bir mesele"

Hunter Biden'ın kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili davanın da "şahsi bir meselesi" olduğu mesajını veren Jean-Pierre, Başkan Biden ve eşinin "hayatını yeniden inşa ederken" oğullarına olan desteğini yinelediğini ancak gazetecileri Adalet Bakanlığına yönlendirerek ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Diğer yandan Jean-Pierre, Hunter Biden soruşturmasıyla eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı savcının ilgilendiğini vurguladı.