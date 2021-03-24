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    Beyaz Saray: Nisanda Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

    Jen Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenileceğini açıkladı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 01:41
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    Beyaz Saray: Nisanda Irak ile stratejik diyaloğumuzu yenileyeceğiz

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gelecek ay Irak ile stratejik diyaloğun yenilenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    "ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLACAK"

    Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile Stratejik Diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

    "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

    Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmada belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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