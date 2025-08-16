Beyaz Saray paylaştı: Trump-Putin zirvesinde üstünlük kurma çabaları

Tarihe not düşüldü...

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi.

BİRLİKTE İNDİLER

Zirvenin düzenlendiği Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf Hava Üssü'ne önce Trump'ı taşıyan Air Force One başkanlık uçağı indi.

Peşinden Putin'in uçağı üsse iniş yaptı.

SAMİMİ KARŞILAMA

Trump, Putin'i kırmızı halıda alkışlayarak karşıladı. İki liderin samimi bir tavır sergilemesi dikkat çekiciydi.

GAZETECİLER YAKINDAN TAKİP ETTİ

Zirve çok sayıda gazeteci tarafından izlendi.

ABD'li gazetecilerin Putin'e havaalanından itibaren sert sorular yöneltmesi, Zelenski'nin Beyaz Saray'da, bir gazeteci tarafından sert sözlerle eleştirilmesine benzetildi.

"PUTİN TAKTİKLERİ YUTMADI"

Rus basını Putin'in vücut dile üzerinden yorumlar yaptı, Rus liderin Trump'ın sert el sıkışması, kendisine çekmesi gibi "taktiklerini" yutmadığını yazdı.

Rus medyasında liderlerin hareketleri, yürüyüşleri, el hareketleri üzerinden yorumlar yapıldı.

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

Ancak görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu.

TRUMP'IN ÜSTÜNLÜK KURMA ÇABASI

Fotoğrafta Trump'ın Putin'e karşı üstünlük kurmaya çalıştığı ve parmağıyla Rus lideri işaret ettiği görüldü.

O anlar objektiflere yansırken, görüşmenin dikkat çeken anlarından birisi olarak kayıtlara geçti.