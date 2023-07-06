Beyaz Saray Sözcüsü, kokain bulunduğunu doğruladı Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre pazar günü Beyaz Saray’da bulunan yasaklı maddeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kokainin bulunduğu yer, ziyaretçilerin yoğun olduğu bir yer” dedi.

İHA

Pazar günü Beyaz Saray’da yasaklı madde bulunmuş, Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün yaptığı açıklamada, “Kokainin bulunduğu yer, birçok Batı Kanadı ziyaretçisinin geldiği ve yoğun bir şekilde ziyaret edilen bir alan." dedi.

Uyuşturucu testi yapılıp yapılmadığı soruldu

Soruşturma sırasında herhangi birinin uyuşturucu testinden geçip geçmediği sorusuna Jean-Pierre, “Gizli Servis'in soruşturması sonucunda uygun ve garantili her türlü eylemi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın yaşadığı Beyaz Saray’ın Batı Kanadı turlarının cuma, cumartesi ve pazar günleri yapıldığını yasaklı maddenin ise ziyaretçilerin elektronik ve diğer eşyalarını koydukları Batı Kanadı girişindeki bir bölmede bulunduğunu açıkladı.