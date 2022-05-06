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    Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yerine Karine Jean-Pierre’in geçeceğini açıkladı.
    • 06.05.2022 - 07:29
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    Beyaz Saray'da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak

    ABD Başkanı Joe Biden, 13 Mayıs’ta görevinden ayrılacak olan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin yerine Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre’i atadığını duyurdu.

    Beyaz Saray sözcüsü ilk siyahi

    Jean-Pierre, söz konusu göreve getirilen ilk siyahi oldu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Karine Jean-Pierre’nin bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Jill ve ben Karine’i uzun zamandır tanıyor ve saygı duyuyoruz. O benim ve yönetimim için güçlü bir ses olacak” dedi.

    Beyaz Saray da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak #1

    Biden, Psaki'ye teşekkür etti

    İHA'nın haberine göre; Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasında nezaket, saygı ve terbiye standardını belirledi. Çıtayı yükselttiği, Amerikan halkıyla doğrudan ve dürüst bir şekilde iletişim kurduğu ve bunu yaparken mizah anlayışını koruduğu için Jen’e teşekkür etmek istiyorum. Jen’e ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

    Beyaz Saray da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak #2

    MSNBC’de işe gireceği iddia edildi

    Beyaz Saray Sözcüsü olarak 1 yıldan fazla süredir görev alan Psaki’nin, geçtiğimiz ay birçok medya kuruluşu tarafından görevinden ayırılarak ABD merkezli MSNBC kanalında işe gireceği iddia edilmişti.

    Beyaz Saray da bir ilk: Yeni sözcü siyahi Karine Jean-Pierre olacak #3


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