Beyaz Saray'daki kokainin gizemi çözülemedi ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray’da bulunan kokainin nereden geldiğine yönelik herhangi bir ipucuna rastlamadıklarını bilgisini aktardı.

İHA

ABD'de gündeme gelen 'bilinmeyen cisim' olayı yine ortaya çıktı.

Başkent Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında tehlikeli bir madde bulunmuştu.

Bulunmanın ardından Birleşik Devletler Gizli Servisi ve Washington İtfaiye ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bunun ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bilinmeyen cismin kokain olduğunu vurgulayarak, “Kokainin bulunduğu yer, birçok Batı Kanadı ziyaretçisinin geldiği ve yoğun bir şekilde ziyaret edilen bir alan." dedi.

Şüpheli tespit edilemedi

Beyaz Saray’da 2 Temmuz’da tespit edilen kokain ile ilgili soruşturma tamamlandı.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, FBI’da yapılan suç laboratuvarında incelemelere rağmen parmak izi veya DNA bulunamadığı ,bölgenin güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin teşhis edilemediği ve kokainin binaya kimin getirdiğine yönelik bir ipucuna rastlanmadığı ifade edildi.

"Geçen yüzlerce kişi arasından bir kişiyi seçemeyecektir"

Açıklamada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, “Fiziksel kanıt olmadan, soruşturma, kokainin keşfedildiği girişten geçen yüzlerce kişi arasından bir kişiyi seçemeyecektir.“ denildi.

Beyaz Saray’ın Batı kanadı girişinde bir torbanın içinde 2 Temmuz’da şüpheli bir madde bulunmuş, bu maddenin kokain olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean- Pierre, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’da kokainin bulunduğunu doğrulayarak, "Kokainin bulunduğu yer, birçok Batı Kanadı ziyaretçisinin geldiği ve yoğun bir şekilde ziyaret edilen bir alan." demişti.