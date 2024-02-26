Beyaz Saray'dan, İsrail'in Refah'ta askeri operasyon planına veto Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Refah'ta sivillerin korunmasına yönelik belirgin bir plan olmaksızın "askeri operasyon" istemediklerini belirttiğini söyledi.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de yürüttüğü sivil katliam, yıkım, işgal ve zorunlu göç devam ediyor.

Bu süre zarfında İsrail, gerçekleştirdiği ağır bombardımanlar sonrasında Filistinlilerin Refah'a göç etmesine neden oldu.

İsrail şimdi de Filistinlilerin sığınabilecekleri tek yer olan Refah'a kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığında.

Savaşın başından beri İsrail'e askeri bakımdan desteklerini sürdüren ABD'den ise operasyon ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NBC ve CNN'e röportaj verdi.

"Sivillerin güvenliğini sağlayacak bir plan olmadan askeri operasyon istemiyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden'a Refah'taki sivillerin korunmasına ilişkin bir plan sunulmadığını kaydeden Sullivan, "Gazze'nin diğer tarafında yürütülen operasyonlar nedeniyle küçücük bir alana sıkıştırılmış 1 milyon kişiden bahsediyoruz. Aynı zamanda tüm insani yardım sistemi de burada." dedi.

Sullivan, sivilleri koruyacak, güvenlik, gıda, kıyafet ve barınak sağlayacak bir plan olmadan Refah'ta ilave "askeri operasyon" istemediklerini İsrailli yetkililerle tüm görüşmelerinde açık bir şekilde dile getirdiklerini belirtti.

ABD'nin İsrail'e silah yardımı

Planı görene kadar Biden'ın İsrail'e silah satışını askıya alma ihtimali bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Sullivan, varsayımda bulunmak istemediğini, görüşlerini İsrail'e net bir şekilde aktardıklarını, bu çerçevede Tel Aviv'in dönüş yapmasını beklediklerini bildirdi.

Sullivan, Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar arasında yürütülen görüşmelerle ilgili ise detaya girmeyeceğini ancak esir takası ve çatışmalara aranın nasıl yürütüleceği konusunda "genel bir anlayış" sağlandığını dile getirdi.

Mısır ve Hamas yetkililerinin Katar'da ilave görüşmeler yapacağını aktaran Sullivan, konuya ilişkin nihai anlaşma sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bekleyip, göreceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)