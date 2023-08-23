Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması: Ölümü sürpriz olmayacak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını söyledi.

İHA

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

“Prigojin’in ölümü sürpriz olmayacak”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

Prigojin'in bulunduğu uçak düştü

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölges’nde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken Rusya, Prigojin'in de kazada yaşamını yitirdiğini doğruladı.

