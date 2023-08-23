Beyaz Saray'dan Prigojin açıklaması: Ölümü sürpriz olmayacak
İHA

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

“Prigojin’in ölümü sürpriz olmayacak”

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

Beyaz Saray'dan Prigoni açıklaması: Ölümü sürpriz olmayacak

Prigojin'in bulunduğu uçak düştü

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölges’nde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken Rusya, Prigojin'in de kazada yaşamını yitirdiğini doğruladı.