Beyonce, klozetsiz hiçbir konsere gitmiyor Dünya turnesi kapsamında konserden konsere koşan Beyonce'nin başkasının kullandığı tuvalete oturmak istemediği için her yere kendi klozetini yanında götürdüğü ortaya çıktı…

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce’nin son albümü 'Renaissance' çıktı.

Şarkıcı, albümüyle birlikte dünya turnesine çıktı.

Yüzlerce konser veren ve şehir şehir dolaşan şarkıcı, dinleyicileriyle buluştu, hem göze hem de kulağa hitap etti.

“Beyonce'nin klozeti”

Ünlü şarkıcı, ev konforunu sağlayabilmek için de özel taleplerde bulundu.

Bu kapsamda Beyonce'nin özenle ve gizlilikle taşınan klozeti dikkatlerden kaçmadı.

Sahne arkası ekibi, konserden önce “Beyonce'nin klozeti” yazan büyük bir kutuyu taşırken görüldü.

Sahne arkasına yerleştiriliyor

Klozet, şarkıcının rahatça kullanması için sahne arkasındaki yerine yerleştirildi.

Konuyla ilgili basına bilgi veren ekip üyeleri, “Beyonce o kadar büyük bir yıldız ki, o ne isterse hemen sağlanır ve mutlaka her yere onunla birlikte taşınır. Ve bu asla sorgulanmaz.” ifadelerini kullandı.

Kapaklarının üzerinde ismi yazıyor

İngiliz The Sun Gazetesi’ne göre de, Beyonce'nin klozet kapakları üstünde isminin yazdığı kutular var.

Bu kutular, tüm konserlerinde ekipmanlarla birlikte taşınıyor.