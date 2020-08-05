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    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı

    Binlerce kişinin yaralandığı patlama sonucu yıkılan bir evin enkazında mahsur kalan bir kişi, 15 saat sonra kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 13:52
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 13:52
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    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı

    Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta dün gerçekleşen patlama nedeniyle, bölgede büyük kayıplar yaşandı.

    100 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı patlamada aynı zamanda çok sayıda bina yıkıldı.

    BİR KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

    Yetkililer enkaz altında yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtirken, olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler ise yıkılan bir evin enkazından bir kişiyi sağ olarak kurtardı.

    15 saat sonra kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı ViDEO

    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı #1

    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı #2

    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı #3

    Beyrut'ta enkaz altında kalan kişinin kurtarılma anı #4

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