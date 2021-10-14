Beyrut'taki protestolarda çıkan çatışmayı sakin tavırlarla izleyen adam sosyal medyanın gündemine oturdu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçtiğimiz yıl 4 Ağustos'ta şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yetkililerin sorumlu tutulduğu patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ülkedeki Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanmasına karşı çıkarak sokaklara döküldü.

Beyrut'taki çatışmayı sakin tavırlarla izleyen adam VİDEO

SİLAHLAR SAATLERCE SUSMADI

Protestolarda kalabalığa ateş açılması sonucu çatışma çıktı.

Keskin nişancıların sokaktakilere ateş açmasına bölgeye ulaşan karşı tarafın milisleri silahlarla cevap verdi.

İki grup arasında saatlerce süren çatışmada 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda insan da yaralandı.

TELAŞ YAPMADAN ÇATIŞMAYI İZLEDİ

Yaşanan şiddetin önüne ise o anlarda çekilmiş bir görüntü geçti.

Sosyal medyada yayınlanan o anlara ilişkin görüntülerde keskin nişancılara karşı ateş açan milislerin yanına gelen bir adamın sakin tavırlarla çatışmayı izlemesi gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntülerdeki adamın, sigarasını da elinden eksik etmemesi dikkat çekti.