Beyrut'taki patlama, 43 metrelik krater oluşturdu

Lübnanlı bir yetkili, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın şiddetini, meydana gelen kraterle anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan patlama, ardında dev bir enkaz bıraktı.

Kilometrelerce mesafedeki evlerin etkilendiği patlama sonrası bölgede yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor.

KRATER OLUŞTU

AFP'nin Lübnanlı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 bin kişinin yaralandığı patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitrat, 43 metre derinliğinde krater oluşturdu.

Yetkili, "Limandaki patlama, 43 metre derinliğinde bir krater bıraktı." dedi.

ETKİSİ, HARİRİ SUİKASTINDAKİ TABLODAN DAHA BÜYÜK

Kraterin, eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü 2005'teki bombalı saldırı sonucu oluşan çukurdan çok daha büyük olduğu kaydedildi.

Hariri'nin hedef alındığı saldırıda, 10 metre çapında ve 2 metre derinliğinde bir çukur oluşmuştu.

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