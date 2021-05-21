Biden açıkladığı altyapı paketini revize ederek 1,7 trilyon dolara düşürdü

Biden açıkladığı altyapı paketini revize ederek 1,7 trilyon dolara düşürdü

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 2,3 trilyon dolar olarak açıklanan ve Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşan altyapı paketinin maliyetinin 1,7 trilyon dolara düşürülmesinin teklif edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın açıkladığı altyapı paketi 2,3 trilyon dolar olarak açıklanmış ve cumhuriyetçiler tarafından nasıl finanse edileceği konusunda tartışılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tepkiyle karşılasan paketin revize edilerek 1,7 trilyon dolara düşürülmesini teklif etti.

“BİZE GÖRE BU ORTAK BİR ZEMİN ARAMA SANATIDIR."

Psaki, altyapı paketine ilişkin cumhuriyetçilere "makul bir karşı teklifin" sunulduğunu söyleyerek, “Bize göre bu ortak bir zemin arama sanatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden paketi görüşmek üzere geçen hafta Cumhuriyetçilerle görüşmüş ve Cumhuriyetçiler, Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık teklifinin 568 milyar dolar düşürülmesini önermişti.

Biden'ın ülke ekonomisini canlandırma planının ilk aşamasını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan paket ile ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi, üretimin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeler de yer alıyor.