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    Biden anketlerde gerilemeye başladı

    Biden anketlerde gerilemeye başladı

    8 aydır ABD Başkanı olan Joe Biden'ın ilk defa anketlerde puanı düşmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 00:41
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 00:58
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    Koronavirüs, ekonomi ve göç politikalarında yaptığı hamlelerle sürekli gündem de olan ABD Başkanı Joe Biden'a  gün geçtikçe güven azalıyor.

    Son olarak Afganistan'dan çekilme kararı alarak tahliye sürecindeki yaşanan sorunlarda ağır eleştirilere maruz kalan Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

    İLK KEZ YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ

    FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.3 oldu.

    Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52.6 olarak kaydedilmişti.

    Biden anketlerde gerilemeye başladı #1

    DESTEK ORANI 7 PUAN GERİLEDİ

    Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.

    Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.

    Biden anketlerde gerilemeye başladı #2

    ÇOĞUNLUK İYİ İŞ ÇIKARMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

    Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa

    yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.

    Biden'ın,  Afganistan'da 'iyi iş çıkarttığını' düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

    Biden anketlerde gerilemeye başladı #3

    BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

    ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra Taliban ülkedeki yönetimi ele geçirmiş ve ABD askerlerinin tahliyesi devam ederken Biden basın toplantısı düzenlemişti.

    Toplantıda Biden'ın, "Afganistan'da bulunma amacımız hiçbir zaman ulus inşası ya da birleşik ve merkezi bir demokrasi inşası olmadı." ifadeleri çokça eleştirilmişti.

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