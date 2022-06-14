Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, Kaşıkçı cinayeti sebebi ile araları gerilen Suudi Arabistan veliaht prensi Bin Selman ile gelecek ay görüşmesi bekleniliyor.

Ukrayna krizi nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve bunun ABD'de enflasyonu yükseltmesi, Rusya'ya karşı yapılacak yaptırımlar, Biden yönetimini arası bozuk diğer ülkelerle yeniden yapıcı diyaloğa zorluyor.

İlk olarak Latin Amerika'da petrol ülkesi, ABD'nin indirmeye çalıştığı Maduro'nun yönettiği Venezuela'yı yanına çekmek isteyen Biden, bu kez şansını Suudi Arabistan ile deneyecek.

"Biden ahlaki öfkesini bir kenara bıraktı"

Yetkililer gerçekleşmesi beklenilen görüşme ile ilgili, "1981'den beri ilk kez bu denli hızla yükselen enflasyon ortamında Kremlin'in Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı çökertmek ve yerel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için büyük baskı altında olan Biden'ın ahlaki öfkesini bir kenara bırakıp, küresel çapta dramatik karışıklığın ortasında Suud Krallığı ile daha sıcak ilişkiler kurmaya başladığını" ifadelerini kullandı.

Haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunarak, "Her iki taraf da Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması adına bunu aşmamız gerektiğine karar verdi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.





Biden görüşmede Kaşıkçı cinayetini gündeme getirebilir

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı davasının kapandığını düşündüğünü ve bunu ABD'ye açıkça belirttiğini aktaran yetkililerin, yine de gelecek ay Bin Selman ile bir araya geldiğinde Biden'ın Kaşıkçı cinayetini gündeme getireceğini değerlendirdiğine işaret edildi.





"Suudi Arabistan'ın hiçbir sosyal değeri yok" demişti

Bin Selman ile görüşme kararının, 2019'da Suudi Arabistan'ın "hiçbir sosyal değeri olmadığını" söyleyen Biden için "yutulması zor bir hap" olduğunu ancak özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana dünyanın ne kadar dramatik bir şekilde değiştiği göz önüne alındığında, iki ülkenin ilişkinin bu cinayet tarafından "rehin alınamayacağı" konusunda hemfikir olduğunu söylediği ileri sürüldü.



